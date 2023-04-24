Türkiye'de kapanan şirket sayısı bir ayda yüzde 23 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, martta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 19,5, kooperatif sayısı yüzde 24,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,9 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 23,2, kooperatif sayısı yüzde 17 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4 azaldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kooperatif sayısı yüzde 51,5 yükselirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 arttı, kooperatif sayısı yüzde 14,1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21 azaldı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 489'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188'inin imalat ve 172'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 752'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 253'ünün inşaat, 186'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Martta 262 kooperatif kurulurken bunların 171'i konut yapı, 39'u işletme, 23'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1254 yabancı ortak sermayeli şirketin 93'ü Rusya ve 78'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 139'u anonim, 1115'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 541'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 187'si gayrimenkul acenteleri, 176'sı ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. (AA)