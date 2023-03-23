Türkiye’de en kirli havayı soluyan 5 il açıklandı

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), Türkiye’de hava kalitesinin araştırıldığı ‘Kara Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, havası en kirli 5 il sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya oldu.

Bu illerde, yıllık partikül madde değerleri ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği kılavuz değerinin 5 ila 8 katı olduğu tespit edildi. Ayrıca bu illerde 200’den fazla günde ulusal limit değerinin üstünde hava kirliliği ölçüldüğü belirlendi. Raporda, Batman’da yaşayanların, 2021 yılının 326 günü kirli havaya maruz kaldığı ifade edildi.

Iğdır son 6 yıldır listenin başında

Iğdır’ın son 6 yıldır en kirli iller arasında en üst sıralarda yer aldığı belirtilen raporda, konutlarda yakılan kömürün yol açtığı hava kirliliğine ek olarak bir diğer önemli nedenin de, yoğun uluslararası karayolu trafiği ve mal taşımacılığı olduğu ifade edildi.

PM10 kirliliği olmayan tek il olan Hakkâri’de yaşayanların ise, kükürtdioksit açısından çok kirli bir hava soluduğu kaydedildi.

Hava kirliliği ölüm nedenlerinde 5. sırada

Hava kirliliğinin, Türkiye genelinde tüm yaşlar için ölüme ve sakatlığa yol açan ilk 10 risk arasında 2009’da altıncı sıradayken, 2019’da beşinci sıraya yükseldiği hatırlatılan raporda, Türkiye genelinde 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle en az 42 bin 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul’da 4 bin 848, Ankara’da 2 bin 853, Bursa’da 2 bin 223 ve İzmir’de de 1731 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Deprem bölgesinde hava kirliliği büyük risk

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde hava kirliliğinin arttığına değinerek, şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş’taki partikül madde yoğunluğu metreküpte 100 mikrogram yani ulusal yasal sınırın 2,5 katı, DSÖ kılavuz değerinin ise 7,5 katı. Bu kirlilik maalesef büyük miktarda enkazlardan kalkan toz ve halkın ısınmak için açıkta yaktığı ateşten kaynaklanıyor. Buna bir de asbest riski eklendiğinde bölgede hava kirliliği nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşandığını ya da yaşanacağını söylemek mümkün.”