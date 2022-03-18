'Türkiye'de eğitim alan 3 kişi Kudüs'te saldırı planlıyordu' iddiası

İsrail polisi, geçtiğimiz ay üç kişinin ülkeye giriş yaparken Kudüs'te "terör eylemi" yapacakları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, gözaltına alınan kişilerin İsrail'e gelmeden önce Türkiye'de silah eğitimleri aldığı ve Hamas yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Hamas bağlantılı oldukları ileri sürülen kişilerin, Ramazan ayında Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Operasyon kapsamında Lajnat Zakat al-Quds isimli yardım vakfının hesaplarının dondurulduğu, bu vakıf yoluyla Türkiye'den Hamas'a para transferi yapıldığı iddia edildi.

İddianamede yer alan detaylara göre, gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Khaled Sabah, 2019 yılında Türkiye'deki üst düzey Hamas yetkilileri tarafından örgütün Kudüs'teki mali işler sorumlusu olarak atandı. Sabah, aradan geçen süreçte Türkiye'den Kudüs'e para aktarılması işlemlerine yardımcı oldu.

Kudüs'e gönderilen para, yardım vakfı aracılığıyla, Hamas üyelerine ve ailelerine dağıtıldı. Savcılık, vakfın kaynaklarının önemli bölümünü İsrail polisiyle girdiği çatışmalarda hayatını kaybeden Hamas üyelerinin ailelerine aktardığını öne sürdü.

İddianameye göre, 2007-2020 yılları arasında Lajnat Zakat al-Quds vakfı yaklaşık 8,6 milyon dolar gelir elde etti.

Bu yılın Ocak ayında ise Sabah'ın Türkiye'ye seyahat ederek burada Hamas yetkilileriyle görüştüğü ve bu görüşmede Ramazan ayında yapılması planlanan saldırıların konuşulduğu iddia edildi.

Sabah ve gözaltına alınan iki oğlu Musab ve Munib Sabah'ın Türkiye'de silahlı eğitim alarak saldırıya hazırlandıkları öne sürüldü.