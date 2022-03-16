Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini" ifade etti.

Lavrov, Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerinin sorulması üzerine "Rusofobik oyunu oynamayı reddeden ve mevcut krizin temel nedenlerini, burada Rusya'nın temel ulusal çıkarları, meşru çıkarlarının söz konusu olduğunu anlayan ve bu savaşa dahil olmayan ülkelerin tekliflerine elbette olumlu bakıyoruz" yanıtını verdi.

Mariupol'de 100'den fazla Türk vatandaşının bulunduğunu anlatan Lavrov, Ukrayna tarafının bu kişilerin insani koridorlar üzerinden çıkmalarına izin vermediğini söyledi.

ABD'nin Rusya'yla işbirliği yaptıkları için Türkiye, Çin, Hindistan, Mısır ve diğer ülkelere baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Daha da şaşırtıcı olan, bu tür şantajların Çin, Hindistan, Mısır gibi eski uygarlıklara karşı yapılıyor olması. Türklerden neler talep ettiklerini hatırlıyor musunuz?" diye konuştu.