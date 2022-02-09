Türkiye'de bugün Covid-19'dan 266 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 266 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Bakanlık bugünkü test sayısını 452 bin 363, bugün iyileşen sayısını 88 bin 647 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" dedi.