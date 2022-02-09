Isparta'da yaşamını yitiren yurttaşın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'

Elektriklerin günlerce kesildiği Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı evinde ölü bulunmuştu.

Halk TV'de yer alan habere göre, Nazlı'nın ölüm belgesinde "donmaya bağlı kalp krizi" nedeniyle öldüğü bilgisi yer aldı. Belgede, "Birden fazla vücut bölgesi donması tanımlanmıştır" denildi.

Canlı yayında raporu yorumlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, "Bu ölüm belgesini ön rapor olarak düşünmek lazım. Buradaki tanılar 'donmaya bağlı kalp krizini' işaret ediyor. Olaya savcılık el koymuş durumda. Otopsi sonucu hemen çıkmıyor. Kesin sonuca varmak doğru olmaz, adli tıp sonucunu beklemek gerekiyor" dedi.