Elektrik kesintisi nedeniyle şirket tazminat ödemek zorunda: Isparta halkına çağrı yapıldı

TKP Isparta İl Örgütü Isparta halkını geçtiğimiz günlerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintisine karşı elektrik dağıtım şirketinden tazminat talep etmeye çağırdı.

"Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği"nin 18/7 ve 18/8 maddeleri gereğince elektrik dağıtım şirketinin uzun süreli elektrik kesintilerinde abonelere tazminat ödemesi zorunluluğu hatırlatılan paylaşımla birlikte bir talep dilekçesi yayımlandı.

Isparta’da yaşayan TKP üyesi Pınar Ertekin, elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyetler konusunda ihmali olan yetkililerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.