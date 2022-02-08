Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili suç duyurusu

Isparta’da yoğun kar yağışıyla birlikte şehrin pek çok noktasına 4 gündür elektrik verilemiyor. TKP üyesi Pınar Ertekin yaşananlarda ihmali oldukları gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elektrik kesintisi, yolların kesik olmasıyla da birleşince, çok sayıda yurttaşın ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Bu konuda yaşanan mağduriyetleri gösteren çok sayıda video mesaj sosyal medyada paylaşıldı. Gelen haberler arasında Ramazan Nazlı isimli 70 yaşlarındaki kişinin soğuktan donarak yaşamını yitirdiği de bulunuyordu.

Isparta’da yaşayan Ertekin, yaşanan can kaybı ve mağduriyetlere karşı Anayasa’nın 17. maddesine dayanarak suç duyurusunda bulundu. Yaşanan mağduriyetlerin sorumlusu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta Belediyesi, AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ve tespit edilecek diğer tüm sorumlulara karşı bulunulan suç duyurusu Isparta Adliyesi’ne iletildi.

Suç duyurusunda bulunan Ertekin şöyle konuştu:

“Isparta’da merkezden ilçelere kadar farklı farklı noktalarda 4 gün boyunca yaşanan mağduriyetler kolayca geçiştirilebilecek türden değil. Bakanlık, belediye veya şirket yetkilileri kendi sorumluluklarını gizlemeye, vatandaşı geçiştirmeye çalışsalar da bu 4 gün boyunca yaşamış olduğumuz mağduriyetlerin sorumlusu bellidir. Gerekli önlemlerin alınmaması yüzünden Isparta halkı olarak beslenme, temizlik gibi yaşamsal ihtiyaçlar konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık. Hasta yataklarında donmakla yüz yüze kalan vatandaşlarımız oldu, daha da kötüsü bir vatandaşımız donarak hayatını kaybetti. Tüm bu olanların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta Belediyesi, AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ve soruşturma aşamasında kimliği tespit edilecek sorumlu tüm kişiler hakkında bir suç duyurusunda bulunduk”