Türkiye Yunanistan’a yangınlar için 2 uçak gönderdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin ülkede devam eden orman yangınlarına 2 itfaiye uçağı desteği verdiğini belirterek Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dendias, "Bugün yaptığımız telefon görüşmemizde Yunanistan'a iki Türk itfaiye uçağı gönderileceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettim. Kendisi, Türkiye'de yangınların kontrol altında olduğunu sözlerine ekledi” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, “Türkiye gibi günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan, ülkemizden yangın uçağı istedi. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan’a sağlıyor olacağız” demişti.