Türkiye ve Suriye'de 350 binden fazla hamile depremzedenin acil sağlık hizmetine ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve Suriye'de sağ kurtulan 350 binden fazla hamile kadının acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

UNFPA, bu kadınların yaklaşık 38 bininin önümüzdeki ay doğum yapacağını söyledi.

Kurum, depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden hamile kadınların yiyecek ve temiz suya erişimin zor olduğu kamplarda sağlıklarının tehlikede olduğunu bildirdi.

UNFPA'nın açıklamasında bölgedeki hastaneler ve temel kamu binaları da dahil olmak üzere binlerce binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü için kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşadığı belirtildi.

UNFPA’ya göre Türkiye'de afet bölgesinde tahminen 226 bin hamile kadın var ve bunlardan 25 bininin gelecek ay doğum yapması bekleniyor.