Türkiye vatandaşlarının tahliyesi için iki tren tahsis edildi

Türkiye'nin Harkiv ve Kiev Büyükelçilikleri, Türkiye vatandaşlarını Romanya sınırı yakınında bulunan Çernivtsi şehrine tahliye etmek amacıyla tren tahsis edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir” denildi.

Türkiye'nin Harkiv Büyükelçiliği ise yayınladığı açıklamada, “Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.