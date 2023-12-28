Türkiye Varlık Fonu'nun borcu 3,5 trilyon lirayı aştı

Önemli kamu kurumlarını bünyesinde barındıran Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) net borcu 2019 yılından bu yana 3,5 kat artış göstererek 3,5 trilyon lirayı aştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2022 yılı faaliyet raporunu gecikmeli olsa da yayınladı. Rapora göre, Türkiye Varlık Fonu'nun toplam borcundaki istikrarlı artış sürüyor.

2019'da 950 milyar TL, 2020'de 1 trilyon 586 milyar TL, 2021 yılında 2 trilyon 302 milyar lira olan Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin toplam borcu, 2022 yılında 3 trilyon 534 milyar liraya çıktı. Varlık Fonu'nun net borcu bir yılda yüzde 57,55 artış gösterdi.

2021 yılına ait denetim raporunda, fonun 2019’da 950 milyar TL ve 2020’de 1 trilyon 586 milyar TL olan borcunun yüzde 45 artışla 2 trilyon 302 milyar TL’ye yükseldiği ifade edildi.