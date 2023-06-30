Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye yapılan yardımın süresi doluyor

Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısından Suriye’nin kuzeybatısına insani yardım yapılmasını sağlayan anlaşmanın süresi 10 Temmuz’da doluyor.

Anlaşmanın uzatılması için 15 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin onayı gerekiyor. Altı ay geçerliliği olan anlaşma en son ocak ayında uzatılmıştı.

VOA Türkçe'nin Reuters'tan aktardığı habere göre BM, Türkiye’den Suriye’ye sınır ötesi yardım sağlayan anlaşmanın bu sefer 1 yıllığına uzatılmasını istiyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya daha önce de getirilen bir yıl uzatma teklifine karşı çıkıyor.

BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths dün Güvenlik Konseyi'ni, yardım anlaşmasını 12 ay uzatmaya çağırarak, "12 aylık yetki, bizim ve ortaklarımızın önümüzdeki aylarda daha iyi insani sonuçlar elde etmemizi sağlayacak. Bu kadar basit” dedi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia ise dün bir kez daha BM yardım operasyonunun Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini savundu. Nebenzia, "Operasyonların daha iyi planlanabilmesi için sınır ötesi mekanizmanın 12 ay uzatılması gerektiği konusunda bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Şu soruyu soralım; BM bu operasyonları planlamak için hangi araçları kullanacak?" dedi.