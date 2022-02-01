Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması

İstanbul'da başta olmak üzere İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de görüntülenen ve ışık saçan meteorla ilgili Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı. Açıklamada meteorların mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renklerde olabileceğine değinildi.

'Farklı renklerde olabilir'

Açıklamada, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur" denildi.

Meteordan yansıyan renkler hakkında "Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atoklar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur" ifadesi kullanıldı.