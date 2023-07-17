'Türkiye Tek Yürek' kampanyası: Kamu kurumları 9 milyar lira bağışı yatırmamış

6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında bazı kamu kuruluşlarının taahhüt ettiği bağışları yatırmadığı ortaya çıktı.

Kampanyaya katılarak depremzedeler için "bağış" yapacağını açıklayan Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, TMSF, Turkcell, Emlak Konut gibi kamu kurumları yaklaşık 9 milyar lirayı yatırmadı.

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, sırasıyla 30, 20, 12, 7, 2 ve 2 milyar lira bağışlayan Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom vaadini yerine getirdi. Bu kamu kurumları, son üç ayki faaliyet raporlarının ‘bağış giderleri’ bölümünde vadettiği 73 milyar lirayı ödediğini bildirdi.

Ancak bazı kamu kuruluşları söz verdiği bağışları gerçekleştirmedi. O kurumlar ise şu şekilde:

Ziraat Katılım Bankası: 1 milyar lira bağışlayacağını açıklayan Ziraat Katılım Bankası'nın Ocak-Mart dönemine ait faaliyet raporlarına göre bağışlanacağı bildirilen paranın sadece 600 milyon lirası yatırılmış. Raporda, kalan 400 milyon liranın yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Vakıf Katılım: Vakıf Katılım Bankası da yardım gecesi 1 milyar lira bağışlayancağını açıkladı. Ancak bankanın yılın ilk üç ayına ilişkin raporunda bu bağışa rastlanmadı. Raporun ‘yardım ve bağışlar’ bölümünde 927 milyon 665 bin lira gider gösterildi. Ancak bu paranın nereye harcandığı belirtilmedi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar lira bağışladığını bildiren kurumun son raporlarında bu para hakkında bilgi verilmedi. Rapora göre kurumun 250 milyon lira gideri var ve bu şöyle dağılmış:

“Bu gideri oluşturan hesapların gelir tarafında 4,5 milyon TL ile Diğer Gelirler ve Karlar hesabı bulunmaktadır. 99,6 milyon TL ile Diğer Giderler ve Zararlar, 77,3 milyon TL ile Karşılıklar hesabı, 40,5 milyon TL ile Ertelenmiş Vergi Varlığı hesabı ve 38,2 milyon TL ile Reeskont Hesabı gider tarafında yer almaktadır.”

TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 2 milyar lira bağışlayacağı bildirilmişti. TMSF’nin bu parayı yatırmadığı ortaya çıktı. Son üç aylık rapora göre kurumun üç aylık gideri 99 milyon 402 bin 666 lira. Bu paradan AFAD veya diğer kamu yardım kurumlarına herhangi bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığı da belirtilmedi.

Emlak Konut: Canlı yayında Emlak Konut’tan kampanyaya 1 milyar lira bağış vaadedilmişti. Ama bunun 300 milyon lirasının hala yatırılmadığı ortaya çıktı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan faaliyet raporuna göre söz verilen paranın sadece 700 milyon lirası yatırıldı.

Turkcell: Turkcell’in de o gece 3,5 milyar lira ödeyeceği belirtmiş; bu vaadi açıklanan ocak-mart dönemine ait rapora da yansımıştı. Faaliyet raporunda, “Şirketimiz tarafından 3.500.000.000 TL tutarına kadar bağışta bulunulmasına karar vermiştir” ifadesi yer alsa da bu Turkcell’in finansal raporuna yansımadı. Buna göre şirketin üç aylık bağış giderleri sadece 104 milyon 872 bin lira. Bu bağışların kapsamıysa bilinmiyor.

Söz konusu kurumların altı aylık faaliyet raporları henüz açıklanmadı.

30 milyar liranın yatırılmadığı açıklanmıştı

Geçtiğimiz günlerde "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplamda vaadedilen bağış miktarının 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulduğunu hatırlatmış, toplanan paranın 85 milyar liraya ulaştığını söylemişti. Yılmaz, kalan 30 milyar lira ve kimlerin ödeme yapmadığına ilişkin bilgi vermemişti.