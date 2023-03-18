‘Tek Yürek kampanyası için ifşa listesi hazırlanıyor'

On bir ili etkileyen depremlerin ardından "Türkiye Tek Yürek" başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmiş. Toplanacak yardımların AFAD ve Kızılay’a verileceği duyurulmuştu.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan canlı yayında şirketler, siyasiler ve resmi kurum temsilcileri bağış vaadinde bulunmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti. Toplamda bağışlanacağı vaadedilen para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir ay sonra hesaplara yatırılan toplam tutarın 74 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Böylece taahhüt edilen 41 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıkmıştı.

AFAD parayı yatırmayanları aramış

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre AFAD, yardım yapacağını açıklayıp henüz parayı göndermeyenleri ifşa edecek.

Habere göre AFAD, söz verdiği tutarı ödemeyen herkesi aradı. Bağışını ödemeyenler “Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum”, “Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım” ve “Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım” gibi mazeretler öne sürdü.

AFAD ilerleyen dönemde vadettiği tutarı ödemeyen kurum ve kuruluşların listesini yayınlayabileceği belirtiliyor.