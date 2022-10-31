'Türkiye, tarihinde hiç görmediği hiperenflasyonu yaşayabilir'

Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan Mart-Nisan aylarında iki haneli aylık enflasyon görülebileceğini belirterek "Şayet kredi genişlemesi benim düşündüğüm gibi çok güçlü olursa o zaman Türkiye, tarihinde hiç görmediği hiperenflasyonun küçük bir örneğini yaşama durumunda bile kalabilir" dedi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın sorularını yanıtlayan Turhan önümüzdeki dönem seçim dolayısıyla kredi genişlemesinin gündeme geleceğini belirterek "maliyet artışlarının da baskısını dikkate alınca özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında yıllık enflasyonda yeniden bir yükseliş görmemiz hemen hemen kaçınılmaz" dedi.

2022 yıl sonu enflasyonunun yüzde 70 civarına gerileyeceğini, Ocak ayında bunun bir miktar daha aşağıya çekilmesinin sözkonusu olabileceğini belirten Turhan "Ama özellikle de mart-nisan aylarında iki haneli aylık enflasyon görebileceğimizi düşünüyorum. Şayet kredi genişlemesi benim düşündüğüm gibi çok güçlü olursa o zaman Türkiye, tarihinde hiç görmediği hiperenflasyonun küçük bir örneğini yaşama durumunda bile kalabilir. Ama dediğim gibi henüz önümüzde vakit var, hiç temenni etmeyiz ama…" ifadelerini kullandı.

"Faiz indirimlerinin kur üzerine yansımaması çok sevinilecek bir durum değil" diyen Turhan "Bunu neye benzetebilirsiniz yoğun bakımdaki, dışarıdan gelen uyaranlara tepki vermeyen bir hastaya benzetebilirsiniz. Bu, hastanın durumunun ağırlaştığının göstergesidir aslında. Umarım bu yanlıştan dönülür ve bu yanlışta ısrar etmekten vazgeçilir" dedi.