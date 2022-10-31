Bakandan savunma: 'Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9'

Enflasyon yükselmeye devam ederken, hayat pahalılığı da her geçen gün artıyor.

Temel gıda maddelerine dahi artık maaşlar yetmezken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilginç bir enflasyon hesabı geldi. Ekonomistlerin oluşturduğu ENAG eylül ayı enflasyonunu yüzde 186, TÜİK ise yüzde 83,4 olarak hesaplarken, ekonomi bakanı seçim gezisi için gittiği Bingöl'de "Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye’nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke" dedi.

AKP il başkanlığında konuşan Muş, Türkiye'nin ekonomisi ve dış ticaret hacmiyle 'devasa' bir ülke olduğunu söyledi. Başkanlık sistemini de savunan Muş "Yönetime talip olunan basit bir tane apartman kooperatifi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye talip olacaksınız. O zaman orada o iradenin ortaya çıkması lazım. Kimde var o? Recep Tayyip Erdoğan’da var" dedi.