Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı? Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban yönetimini tanıyıp tanımayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

"Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım" diyen Çavuşoğlu, "Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Görüştüğümüz Amerika Rusya, Çin, herkes hemfikir uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz. Atacağımız adımlar koordine edilecek. Belki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak cuma günü. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz lazım. Önceden bir karar vermek, şöyle olacak böyle olacak doğru olmaz" ifadesini kullandı.