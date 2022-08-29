'Türkiye Suriyeli muhaliflere 'ülkeyi terk edin' çağrısında bulundu' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme söylentilerinin arttığı dönemde İran basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, Türk yetkililerin Türkiye'deki Suriyeli muhaliflerle görüşerek ülkeyi terk etmelerini istediği iddia edildi.

Tesnim'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geçen hafta üst düzey bir Türk yetkilinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat ile yaptığı görüşmede, Ankara'nın Şam ile ilişkileri yenilemeye tamamen kararlı olduğunu ve Suriye muhalefetinin buna uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Suriye muhalefetinde tutum değişikliği

İddiaya göre Türk yetkili, Suriyeli muhalif gruplarından göç için alternatif bir ülke seçmelerini ve Türkiye içindeki tüm siyasal ve medya faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Son haftalarda Ankara hükümetine yönelik söylemini değiştiren Suriye muhalefetine bağlı medya kuruluşları "Türklerin ırkçılığını ve Suriyeli göçmenlere yönelik şiddet eylemlerini" konu ediniyor.

Suriye muhalefetine bağlı medya gruplarının bu davranışı Ankara'nın baskısı sonucu Türkiye'deki yayınlarını durdurmak zorunda kalan Müslüman Kardeşler'in yayın organlarının tutumuna benzediğine dikkat çekti.

Öneri kabul edildi

Kaynaklara göre, söz konusu görüşmede Suriyeli muhalif grupları Ankara'nın ülkeyi terk etme emrini kabul etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat'ın, Suudi Arabistan'ı önerdiği belirtildi.

Alternatif ülke için Ürdün'ü teklif eden Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, grubun faaliyetlerinin Ürdün'de de sınırlı olacağını itiraf etti.