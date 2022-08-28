Hakan Fidan'dan Moskova'da Suriye buluşması: Talepler aktarıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük’ün Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Şarku'l Avsat'ta yer alan habere göre, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad’i, birbirini iyi tanıyan Memlük ve Fidan'ı, temmuz ayında Moskova’ya göndermeleri için ikna etti. Hakan Fidan ve Ali Memlük, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da katıldığı bir dizi güvenlik görüşmesi gerçekleştirdi. İddialara göre Fidan ve Memlük karşılıklı olarak taleplerde bulundu. Habere göre kaynaklar Şarku’l Avsat’a taleplerin içeriğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Haberde bu başlıktaki iddialar şöyle sıralandı:
- Suriye'nin taleplerinin başında; ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye topraklarından çekilmesi için bir takvim belirlenmesi, 'ayrılıkçı muhalif' gruplara desteğin kesilmesi, 2015'ten bu yana 'muhalif' grupların kontrolünde olan İdlib'in Suriye'ye geri verilmesi ve Bab al-Hava sınır kapısının kontrolünün yeniden Suriye'ye teslim edilmesi yer aldı.
- Suriye tarafı ayrıca M4 karayolunun tekrar ulaşıma açılmasını, Şam’ın uluslararası yaptırımları atlatmasına destek verilmesini, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşüne destek sağlanmasını, ülkenin yeniden imarına yardımcı olunmasını ve Şam'ın Fırat’ın Doğusunda yer alan, petrol, gaz ve buğday gibi milli kaynakları üzerinde yeniden kontrolü sağlamasına yardımcı olunmasını talep etti.
- "Şam'ın SDG ile tek başına savaşamayacak durumda olduğunu" söyleyen Fidan'ın talepleri arasında ise şunlar olduğu aktarıldı: YPG’ye karşı ciddi bir yaklaşım sergilenmesi. Kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için, Türkiye tarafından destelenen 'muhaliflerle' müzakereler yapılması. Halep ve bazı diğer bölgelerde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgelerin inşa edilmesi, Suriyeli mültecilerinin dönüşünün kolaylaştırılması ve Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması.