Hakan Fidan'dan Moskova'da Suriye buluşması: Talepler aktarıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük’ün Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Şarku'l Avsat'ta yer alan habere göre, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad’i, birbirini iyi tanıyan Memlük ve Fidan'ı, temmuz ayında Moskova’ya göndermeleri için ikna etti. Hakan Fidan ve Ali Memlük, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da katıldığı bir dizi güvenlik görüşmesi gerçekleştirdi. İddialara göre Fidan ve Memlük karşılıklı olarak taleplerde bulundu. Habere göre kaynaklar Şarku’l Avsat’a taleplerin içeriğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Haberde bu başlıktaki iddialar şöyle sıralandı: