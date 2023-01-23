'Türkiye-Suriye görüşmesi Moskova'da olacak'

Aralık ayı sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin İstihbarat Başkanları Moskova'daki üçlü zirvede bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlarının ne zaman ve nerede bir araya gelecekleri de netleşmeye başladı.

Sputnik Türkiye'den Osman Nuri Cerit'in "üst düzey Türk kaynaklara" dayandırdığı bilgiye göre, görüşmenin Şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılması öngörülüyor.

Görüşmenin Türkiye’de yapılması ihtimaline ise Suriyeli yetkililer sıcak bakmıyor. Rusya, Türkiye ve Suriye dışında dördüncü bir ülkede gerçekleşmesi olasılığı ise bulunmuyor.

11 yıl sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk toplantı sonrasında açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak" ifadelerini kullanmıştı.