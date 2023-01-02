Suriye medyası: Türkiye Suriye'den tamamen çekilmeyi kabul etti

Suriye hükümetine yakın olarak bilinen El Vatan gazetesine konuşan isimsiz bir kaynak Türkiye'nin Moskova'da yapılan üçlü görüşmede Suriye'den tamamen çekilmeyi kabul ettiğini belirtti.

El Vatan gazetesinin 30 Aralık Cuma günü yayımladığı habere göre, sözkonusu kaynak Moskova'da geçen hafta Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanlarının bir araya geldiği toplantının atmosferinin Türkiye ile Suriye istihbarat yetkilileri arasında daha önce yürütülen bir dizi görüşmeye uygun olarak gerçekleştiğini söyledi.

Sözkonusu kaynak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da hazır bulunduğu toplantıda bir araya geldiğini ve toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki topraklardan tamamen çekilmeyi kabul ettiğini belirtti.

Aynı kaynak Türkiye'nin buna ek olarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığını teyit ettiğini dile getirdi.

Gazeteye konuşan isimsiz kaynağa göre Türkiye ile Suriye Moskova'daki üçlü toplantıda M4 karayolunun açılması için 2020'de varılan anlaşmanın uygulanmasını da görüştü.

Aynı kaynak "Bir araya gelen taraflar PKK'nin ABD ve İsrail'in vekil milisleri olduğunu, Suriye ve Türkiye için en büyük tehlikeyi oluşturduklarını vurguladılar" ifadelerini kullandı.

İsimsiz kaynak, sözkonusu toplantıda görüşülen konuların oluşturulan özel komiteler aracılığıyla takip edileceğini ve iki taraf arasında daha fazla koordinasyon için görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.