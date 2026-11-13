Türkiye Sigorta da fon kazancını TMSF'ye iade etti: 1,6 milyar liralık ödeme

Türkiye Sigorta, sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen yatırım fonlarından geçmişte elde ettiği kazancın yaklaşık 1,6 milyar liralık bölümünü TMSF'ye iade etti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, iade edilecek tutar enflasyondan arındırılmış olarak 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 lira şeklinde belirlendi. Söz konusu tutarın 13 Kasım'da TMSF hesabına yatırıldığı bildirildi.

Türkiye Sigorta, iç denetim çalışmalarının 2025 yılını da kapsayacak biçimde genişletildiğini ve incelemelerde geçmişte bazı yatırım fonlarından kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Şirket, işlemlerin mevzuata uygun olduğu görüşünü savunurken, TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmelerin ardından kazancın "gönüllü olarak iade edilmesine" karar verildiğini bildirdi.

İade tutarının hesaplanmasında Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalamasının esas alındığı belirtildi. Şirket ayrıca 30 Eylül 2026 itibarıyla söz konusu fonlarda herhangi bir bakiyesinin kalmadığını ve başka bir ödeme yükümlülüğü beklemediğini duyurdu.

Türkiye Sigorta'nın eski genel müdürü tutuklanmıştı

Fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklanmıştı.

Soruşturma, tasfiye sürecine alınan yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemler ve bu işlemlerden elde edilen yüksek kazançlara odaklanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. TERA, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'e ait fonları kapsayan süreçte küçük yatırımcıların zararlarının karşılanması da gündeme gelmişti.

Gönüllü iadeler 31,6 milyar lirayı aştı

SPK, 1 Ekim'de tasfiye kapsamındaki fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin paralarını geri ödemek istemeleri halinde kullanabilecekleri iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. İade edilen tutarların ilgili fonların tasfiye malvarlığına dahil edilerek yatırımcıların ödemelerinde kullanılması öngörülüyor.

TMSF, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada fonlar ve bu fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerdeki şüpheli işlemlerden elde edilen kazançlar kapsamında 31,6 milyar liranın gönüllü iade yoluyla tahsil edildiğini bildirmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada gönüllü iade hesabına yapılan ödemelerin 32,5 milyar liraya ulaştığını söylemişti.

TMSF, gönüllü iadenin kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm anlamına gelmediğini, manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı sürecinin bağımsız biçimde devam ettiğini vurgulamıştı.

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