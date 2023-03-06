Türkiye Ocak ayında en çok altın ithal eden ülke oldu

Türkiye Merkez Bankası, Ocak ayında 23 ton altın satın aldı.

Bloomberg'in aktardığına göre, Türkiye, bu dönemde dünya genelinde en çok altın ithal eden Merkez Bankası'na sahip olan ülke oldu.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye son satın almayla 565 ton altına sahip olarak bu alanda rekor seviyeye ulaştı.

Ocak ayı dönemde dünya genelindeki merkez bankalarının satın aldığı toplam altın miktarı 31 ton oldu. Bu, Aralık ayındaki satın almalara kıyasla yüzde 16 artışa tekabül ediyor. Türkiye'nin ardından Ocak'ta en çok altın satın alan ülkeler sırasıyla 15 tonla Çin Merkez Bankası ve 4 tonla Kazakistan Merkez Bankası oldu.

Türkiye, geçtiğimiz ay meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından altın ithalatını durdurmuştu. Geçtiğimiz yılın en çok altın ithalatı yapan ülkesi olan Türkiye'de AKP hükümeti, dış mali işlerin bozulmasını engellemek amacıyla altın ithalatını sınırlandırmaya çalışıyor.