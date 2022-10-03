'Türkiye moratoryuma sürükleniyor, kışın karanlıkta ve soğukta kalabiliriz'

Türkiye'nin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya yönelik olarak Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemesini istediği öne sürülmüştü.
İddiaya ilişkin açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Türkiye moratoryuma sürükleniyor, kışın soğuk ve karanlıkta kalabiliriz" dedi.
Karabat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
- "Bir ülke borcunu ödeme gücünü kaybettiyse moratoryuma girmiş demektir. Şimdi Türkiye, Rusya'ya doğal gaz borcunu 2024'e ötelemek istiyor.
- Kısa süre önce de Erdoğan, Merkez Bankası'nın borçlarla ayakta kaldığını itiraf etmiş, bunu 'dost ülkeler' kılıfına saklamaya çalışmıştı.
- Moratoryuma geçiş yeni olmadı. 128 milyar doların harcanmasıyla başladı. Merkez Bankası'nın net rezervi -55 milyar dolar civarında. Swap anlaşmalarıyla brüt olarak artıda gösteriliyor ancak kasa boş!
- AKP'nin beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye enerji ithalatı gibi stratejik bir noktada savunmasız kalmıştır. Uçak krizi sonrası pek çok kazanç elde eden Rusya'ya yeniden jeopolitik tavizler verilecektir.
- Sadece Rusya'ya değil, bu kış için İran'a da bakmak lazım. 2022 Ocak ayındaki gibi bir kesintiye gitmeyeceğinin garantisi yok. Ülke tarihinde ilk kez barınma ve gıda krizi çıkaran AKP'nin enerji krizi de çıkarmasına şaşmamalı.''