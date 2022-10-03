Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın gaz ödemelerini 2024'e ertelemesini istiyor

Türkiye'nin, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmak amacıyla Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istediği öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre; isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, BOTAŞ’ın, ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı. Görüşmeler, iki ülke arasında BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi.

Kaynak, son görüşmelerin herhangi bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Gazprom'dan bir kaynağın söylediğine göre ise Türkiye, şirkete resmi bir talepte bulunmadı. Kaynak, Gazprom'un teklif gelene kadar ertelemeyi görüşmeyeceğini belirtti.