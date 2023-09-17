Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı mağlup etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Böylece, Milli takım Olimpiyat elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yapmış oldu.
Sırada Peru var
Olimpiyat Elemelerindeki ilk karşılaşmada da Porto Riko'yu 3-0 yenen Kadın Voleybol Milli Takımı, üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07:00’de Peru’yla karşılaşacak.
Elemelerde gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak. Türkiye'nin yer aldığı B Grubu'nda; Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru yer alıyor.