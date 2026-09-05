Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 17:59
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final etabı maçında Türkiye ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25'e 20, ikinci seti 25'e 19, son seti ise 25'e 20 alarak Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı aldığı galibiyetle birlikte finale yükseldi.
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Saat 19.00'da oynanacak Polonya-İtalya maçının galibi ise şampiyonanın diğer finalisti olacak.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final karşılaşması, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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