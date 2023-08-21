Türkiye Macaristan'a doğalgaz ihraç edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğini belirtti.

Türkiye, geçtiğimiz Ocak ayında da Bulgaristan ile doğal gaz anlaşması imzalamıştı.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ardından Sırp mevkidaşı Vucic ve heyeti ile de bir araya geldi.