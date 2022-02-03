Türkiye kuruyor: Üç Van gölü kayboldu

Türkiye’nin de kabul ettiği Ramsar Sözleşmesi gereği her yıl 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü olarak uluslararası etkinliklerle kutlanıyor. Dünya doğal kaynaklarının devletler düzeyinde korunmasını sağlayan en önemli anlaşmalardan RAMSAR Sözleşmesi’ni 172 ülke kabul ederken 2 bin 435 sulak alan korunuyor. Yerkürede 254 milyon 685 bin 425 hektar alanın korunduğuna dikkat çeken etkinlikler çerçevesinde sivil toplum kuruluşları sosyal değişim platformu Change.org Türkiye üzerinden açıklama yaptı. Dünya Sulak Alanlar Günü’nün 25 yıldır kutlandığını belirten Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, sulak alanlar konusundaki kampanyaların en fazla imzalanan ve ilgi gören kampanyalardan olduğunu belirtti. Özesmi, “Bilim insanları Türkiye'de son 50 yılda kuruyan sulak alanlardaki su kütlesi miktarının 24 Eğirdir Gölü veya 3 Van Gölü büyüklüğünde olduğunu belirtiyor” dedi.

Tuz Gölü

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, genç iklim aktivisti Deniz Yazıcı "Türkiye’nin en önemli ekosistemlerinden biri olan ve bir zamanlar Türkiye’nin en büyük ikinci gölü sayılan Tuz Gölü kuruyor. NASA, Tuz Gölü'nün farklı yıllardaki uydu görüntülerini paylaşarak gölün yok olma tehlikesini gözler önüne seriyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki, 6 bin kuş yuvalama alanı ve 279 bitki çeşidine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nü hem iklim krizi hem de yanlış yönetim nedeniyle kaybediyoruz” dedi.

Muğla Çevre Platformu'ndan (MUÇEP) Umay Karabaş, “Bargilya Tuzla Sulak Alanı ülkemizdeki son lagünlerden. Güllük Deltası ve Salih Adası ile beraber Önemli Doğa Alanı. Kıyıları tuzlu suya adapte olmuş canlılarla dolu. İklim krizi karşısında deniz seviyesinin yükselmesiyle tuzlu suyun içerilere ilerlememesi ve toprağın tuzlanmaması için tampon. Karadaki yaşamın devam etmesi sulak alanın korunması gerekli" dedi.

Akçay sulak alanı

Kuzey Ege Bölgesi’ndeki son sulak alan ekosistemini korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Zeynep İlhan ise, “Akçay Sazlığı, Edremit ilçesi Balıkesir ili sınırları içinde. Sazlık bataklık habitat özelliğinde olup 148,20 hektar. Akçay Sulak Alanı’nda yaklaşık 150 kuş türü yaşıyor. Akçay Sulak Alanı’nı kaybetmek yalnızca Edremit Körfezi’ni değil Saros’tan Gediz’e tüm Kuzey Ege kıyı sulak alanlar sisteminin anahtar halkasını kaybetmektir" diye konuştu.

'Korumazsak kaybederiz'

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, sulak alanların ve canlı türlerini hızla kaybettiğimizi söyledi. 2021 yılında Tuz Gölü’nün sularının çekilmesi ile yaşanan flamingo yavrularının toplu ölümünü ve su miktarı 50 yılda yüzde 46 azalan Burdur Gölü’nü hatırlatan Pasinli, “Ramsar Sekreteryası’nın 2018 yılı raporuna göre yapılaşma, kirlilik, kurutma, aşırı kullanım gibi çeşitli sorunlar nedeniyle son 300 yılda, dünyadaki sulak alanların yüzde 87’si yok oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı 8 hektarın üzerinde 307 sulak alan var. Toplam alanı 1 milyon 102 bin 612 hektarlık sulak alan. 25 nehir havzasına sahip ülkemizde 1960’lardan bu yana sulak alanların yarısı kalite açısından sağlıklı yapılarını kaybetti. Yani 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alanımız ekolojik işlevini yitirdi” dedi.