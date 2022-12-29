İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) konut fiyat artışına yönelik araştırma verilerini paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşımında bulunan Gökçe, İstanbul ve Türkiye'nin önemli bir konut sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İPA'nın çalışmasının çarpıcı veriler sunduğunu dile getiren Gökçe "Buna göre, Türkiye konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke" ifadesini kullandı.

Gökçe, şunları kaydetti:

"İstanbul’da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 238 oranında arttı. Bunun en önemli sebebi nüfus artışı, hızla artan sığınmacı nüfusu ve gayrimenkul satın alarak vatandaşlık alma yoluyla gelen aşırı talep. Plansız uygulamalar konut fiyatlarını yükseltti.

Konut hakkı anayasa tarafından koruma altına alınmıştır. Anayasaya göre devlet planlama yaparak konut hakkını koruyacak tedbirleri alır. Bu adımlar atılmadığı ve yeterli sosyal konut üretilmediği için konut fiyat endeksi aşırı yükseldi. Ev sahibi olmak hayal oldu.

Son 6 yılda inşaat maliyetleri 6 kat artarken satın alma gücü düştü. İPA'nın çalışmasına göre sadece 1 yılda inşaat maliyeti yüzde 117 yükseldi. Gelirler bu artışa oranla artmadı. Dolayısıyla maliyet artışı da yaşadığımız konut krizini derinleştirdi.

2002 yılında konut sahibi olma oranı yüzde 73 iken bugün yüzde 60’a düşmüş durumda. Peki ne yapmalı? Sosyal konut üretirken, kentsel dönüşümü kolaylaştırmak için kira yardım oranları da arttırılmalı.

Biz İstanbul’da yalnız ev sahibine değil, oturana da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 katı kira desteği vermeyi bu yüzden önerdik. Depreme dayanıklı, nitelikli sosyal konut arzını arttırmak devletin görevidir. Bu görevin hakkıyla yerine getirileceği günleri özlemle bekliyoruz."