'Lüks konutları olan bürokrat kira yardımı alıyor'

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun bir yöneticisinin Gölbaşı’nda bulunan lüks konutlarda evleri olmasına karşın kira yardımı aldığını ileri sürdü.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçesi üzerine söz alan Ünsal, konuya ilişkin "Bu vatandaşın Gölbaşı’nda Park Osmanlı Konutları’nda arkadaşlar iki tane de dairesi var. Lojman kira yardımı alıyor. Yazıktır, günahtır. Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor" dedi.

Ünsal'ın konuşması şöye:

“Beş tane arkadaş yönetici. Bunlardan birinin bilgisini vermek istiyorum, bu beş tane arkadaşa Metin Kıratlı saraydan lojman kirası verdi. Metin Kıratlı’nın lojman kiraladığı vatandaşlardan birisi başkan yardımcısı. Bu kişinin 2020 yılındaki konut yardım parası 3 bin 500 lira. 3 bin 500 lira konut yardım parası alıyor. Bu vatandaşın Gölbaşı’nda Park Osmanlı Konutları’nda arkadaşlar iki tane de dairesi var. Lojman kira yardımı alıyor. Yazıktır, günahtır. Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor. Sarayda bir eli yağda, bir eli balda. Aynı vatandaş Gölbaşı’nda doktora gidiyor, rapor istiyor. Doktor vermiyor. Vermeyince doktora saldırıyor ve ne diyor biliyor musunuz? ‘Ben Başbakanlıkta çalışıyorum, senin aklını alırım, benim kim olduğumu biliyor musun?’ Tehdit ediyor, yargılanıyor ve ceza alıyor, Yargıtay da onaylıyor. Bu vatandaş halen görevinde.” (ANKA)