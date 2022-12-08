AKP'nin 'örgüt üyesi’ dediği Fadıl Şenyaşar AKP'ye üye yapılmış

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li isimlerin “örgüt üyesi” diyerek hedef gösterdiği Şenyaşar Ailesi’nden Fadıl Şenyaşar’ın, AKP Suruç ilçe teşkilatına üye yapıldığını açıkladı.

Tanal, cezaevinde bulunan Fadıl Şenyaşar’ın AKP üyeliğinin 14 Nisan 2020 tarihine kadar sürdüğünü, bu tarihteki AKP Suruç İlçe Başkanlığı toplantısında Şenyaşar’ın üyelik kaydının silinmesine karar verildiğini belirtti.

'Bu gerçeği ilk kez açıklıyoruz'

CHP’li Tanal sosyal medya hesaplarından “Bu gerçeği ilk kez açıklıyoruz! ‘Terör örgütüne üye’ şeklinde hedef gösterilen Şenyaşar Ailesi’nin cezaevindeki ferdi Fadıl Şenyaşar'ın, AKP Suruç ilçe teşkilatına üye yapıldığını, 14 Nisan 2020'de üyelik kaydığının disiplin kurulu kararıyla silindiğini biliyor muydunuz?” ifadelerini kullanarak konuya dair paylaşımda bulundu.

Emine Şenyaşar’ın adalet arayışının tüm dünya tarafından duyulduğunu söyleyen Tanal, “Hatırlatalım” diyerek olayı şöyle aktardı:

“14 Haziran 2018’de Şenyaşar ile Yıldız aileleri ve yakınları arasında kavga yaşandı. Emine Şenyaşar, eşi ve 2 oğlunu yitirdi. Aynı olayda Mehmet Şah Yıldız da hayatını kaybetti. Olay sonrası yaralıların kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi basıldı. Baba Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Celal ve Adil Şenyaşar hastanede katledildi. Suruç Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olaylara dair kamera kayıtları ve cihazlar, duvar yıkılarak götürüldü. Kamera kayıtlarının akıbetine ilişkin hem önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdik. Üzerinden kaç ay geçti, henüz cevap yok.”

'Şenyaşar'ın başlattığı adalet nöbeti 639. güne girdi'

Haziran 2018 seçimleri sürecinde meydana gelen olayın iktidara yakın medya tarafından, “PKK, AK Partili vekile saldırdı” ifadeleriyle kamuoyuna sunulduğunu belirten Tanal, “Örgüt üyesi’ dedikleri Fadıl Şenyaşar, AKP üyesi çıktı” dedi ve şöyle sözlerini sürdürdü:

“Şimdi ne olacak? ‘AK Partililer kavga etti’ diye mi olaydan bahsedilecek? Siyasi gücünüzü kullanarak, kimseyi terörist olarak hedef gösteremezsiniz. Adli bir vakayı, terör saldırısı diye sunamazsınız. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Eşi ve 2 oğlu gözleri önünde katledilen, bir oğlu cezaevinde olan Emine Şenyaşar’ın başlattığı Adalet Nöbeti, bugün itibariyle 639’uncu güne girdi. Şenyaşar Ailesi adalet istiyor. Gerçekler ortaya çıksın istiyor. Hastane kamera kayıtlarının bulunmasını istiyor.”