Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi toplandı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi seçim ve örgütlenme çalışmaları üzerine gerçekleştirdiği toplantısını tamamladı.



Toplantıda, TKP’nin 14 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen seçimlere yönelik milletvekili aday hazırlıkları, ülkenin dört bir yanında devam eden seçim toplantıları, yeni parti bürosu, semt evleri ve seçim temsilciliği açılışları ile propaganda araçları gözden geçirildi.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik güncel bir siyasi değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, partinin merkezi kurullarıyla paylaşılmak üzere Merkez Komitesi görüşü oluşturuldu.



TKP’nin Sosyalist Güç Birliği’nin seçimlere dair ortak bir tavır geliştirmesini sağlamaya dönük başından beri sürdürdüğü iradesinin önemi yinelendi. Bununla birlikte, güncel siyasi gelişmeler ve seçim takvimine dair yapılan değerlendirme doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği’nin seçimlerdeki tavrının kısa sürede netleştirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. TKP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını Şubat ayı içinde kamuoyuna ilan etmesi kararlaştırıldı.



TKP’nin yaygın bir şekilde ve yüksek enerjiyle devam eden seçim ve örgütlenme çalışmalarına eşlik eden yoğun ilgi değerlendirildi. Partiye dönük ilgi ve gönüllülük başvurularındaki heyecan verici artışa dair somut veriler gündem edildi. Bu artan ilgi ve beklentiyi karşılamak ve TKP’yi daha yaygın bir ölçekte emekçi halkla buluşturabilmek adına partinin tüm hedef ve planlamalarının devrimci bir yaklaşımla hızla gözden geçirilmesine karar verildi.