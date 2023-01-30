Türkiye Komünist Partisi (TKP) kurucu önderleri Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilişinin 102. yıl dönümünde İstanbul’da anma etkinliği düzenledi.
TKP üyeleri, gönüllüleri ve dostlarının katıldığı etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam da birer konuşma yaptılar. Okuyan’ın konuşmasının ardından onlarca TKP dostunun “Gönüllülük” formlarını doldurduğu etkinlik, Yapıcılar grubunun müzik dinletisiyle sona erdi.
Katledilişlerinin 102. Yılında Mustafa Suphiler İstanbul'da Anıldı