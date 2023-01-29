Katledilişlerinin 102. yılında Mustafa Suphiler anıldı: 'Kimse TKP'nin susmasını beklemesin'

Bugün İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kurucuları Mustafa Suphi ve yoldaşlarını anmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bir konuşma yaptı.

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam’ın yaptığı açılış konuşmasında “Suphilerin mirasını daha ileri taşıma sorumluluğuyla ‘Böyle gitmez’ diyerek yola koyuluyoruz ve mücadeleyi büyütüyoruz” dedi.

'Biz halkımıza bıraksak, Türkiye ekonomisini devletleştirecektir'

Doruk İnam’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise Türkiye’nin içinden geçtiği süreç ve TKP’nin yaklaşan seçimlere ilişkin tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okuyan TKP’nin siyasetinin temelde toplumun büyük kesimi tarafından onaylandığına işaret ederken, “Biz halkımıza bıraksak, halkımız Türkiye ekonomisini devletleştirecektir” dedi.

Okuyan son ekonomik krizde bu görüşlerin daha da yaygınlaştığına işaret ederek, “Herhalde dünyada devletleştirmenin çözüm olduğunu bu kadar yaygın düşünen başka bir halk yoktur” ifadesini kullandı.

Okuyan TKP’nin çok temel hedefleri arasında NATO’dan çıkılması ve tarikat ile cemaatlerin kapatılmasının olduğunu belirterek, halihazırda bunların toplum tarafından zaten istendiğini ekledi. “Tarikatlar ve cemaatler çocuklarımıza tecavüz etti, kadınlarımızı tutsak etti” diyen Okuyan, bu kurumların herhangi bir meşruluğu olmadığını vurgulayarak gericilikle mücadelenin altını çizdi.

Türkiye Komünist Partisi’nin siyasetinde bir ödün vermesinin söz konusu olamayacağını belirten Okuyan, “TKP’nin küçük hesaplara hapsolması ayıp” derken bu sebepten ötürü de TKP’nin sürekli örgütlenmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

‘Gericiliğe, emperyalizme ve sermayeye taviz vermeyeceğim diyen herkese çağrımızdır: Gelin beraber çalışalım'

TKP’nin seçimlere yaklaşımını değerlendiren Kemal Okuyan, Türkiye’de Sosyalist Güç Birliği ittifakının seçim barajını geçmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Okuyan, “Bu seçim döneminde TKP iyi çalışırsa, Sosyalist Güç Birliği ile barajı geçebilir. Çok çalışması gerekiyor ama geçebilir” dedi.

Okuyan “Türkiye’de toplumun yüzde 10’u kendini sosyalist olarak tanımlıyor” derken, barajı geçmenin kolay olmayacağını, ancak bunun için TKP’nin çalışacağını ifade etti.

Sosyalist Güç Birliği ittifakına ilişkin Okuyan, “Çağrımızdır, ben gericiliğe, emperyalizme ve sermayeye taviz vermeyeceğim diyen herkese, gelin beraber çalışalım” dedi. TKP Genel Sekreteri, solun ilkelerinden herhangi bir ödün veremeyeceğini ifade ederken, “Ama sakın bizim masamıza, liberalleri, sermaye yandaşlarını, Sorosçuları oturtmasınlar” dedi.

'TKP Erdoğan’ın gitmesi için çalışacak’

TKP’nin 14 Mayıs seçimlerine dair yaklaşımı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin çıkartacağı adaya nasıl bakacaklarını anlatan Okuyan şöyle konuştu:

“Diğer mesele ne olacak? Erdoğan meselesi… Biz düzen içi çözümlerin bu halkı oyalayacağını söylüyoruz. Dolayısıyla Altılı Masa’dan çıkacak olan aday bu halk için bir şey değiştirmeyecek.

Sokakta insanlar ‘Ben TKP’yi destekliyorum’ diyor, sonra ‘Ama seçimlerde Erdoğan’ın karşısındaki adaya vereceğim.’ diye ekliyor. Bu duyguyu değiştiremiyoruz ve değiştirmek de istemiyoruz.”

“Erdoğan bu halka yeterince ulaşmamızı engelliyor” diyen TKP Genel Sekreteri, “TKP Erdoğan’ın gitmesi için çalışacak, buna mecburuz. Ama kimse bizden susmamızı istemesin” diye ekledi.

Altılı Masa’nın adayı tartışmaları

Altılı Masa’nın içinde AKP’nin kurucuları ve aynı ideolojiyi paylaştığı figürlerin varlığına dikkat çeken Okuyan, bu ittifakın “AKP Türkiye’sinden bu ülkeyi çıkartmayacağını” söyledi.

'Kimseye kefil olmayacağız’

Seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çıkacak olası aday hakkında değerlendirmelerde de bulunan Okuyan, “Gerekirse hiç inanmadığımız bir adaya oy vermek zorunda kalacağız; daha konuşmadık” şeklinde konuştu.

Kemal Okuyan, seçimlerin ikinci turunda Erdoğan ve başka bir aday kalması durumunda bir 'ikileme' düşmeyeceklerini ifade ederken, “Arkadaşlar biz bu ikilemi çözdük. Bu ikilemde ‘Biz iki tarafa da oy vermiyoruz demek, Türkiye halkı ile duygudaşlığı kaybetmemiz anlamına gelir” dedi. Ancak Okuyan, “Kimseye de kefil olmayacağız” diye ekledi.

Seçimlere kadar olan dört ayda bu ülkenin gerçekten ağırlığı olan bir partisi haline getirebileceklerini kaydeden Okuyan, “Dört ay sonra çünkü yeni bir görevimiz olacak. 14 Mayıs günü seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Türkiye başka bir güne uyanacak” dedi.

'Ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz'

Okuyan şöyle devam etti:

“Ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizde ne olanak varsa, neyi yapmaya gücümüz yetiyorsa, onun bir fazlasını yapacağız. Eğer 15 Mayıs’ta bu ülkede elini güçlendirmiş TKP varsa, o zaman yüzümüz güler, o zaman Türkiye’de umut yeşerir. O zaman geçici süreliğine düzen partilerine kaptırdığımız, yüreği solda atan bütün dostlarımızı geri kazanırız.”

Okuyan’ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan TKP dostları “Gönüllülük” formlarını doldurdu. Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.