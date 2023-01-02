Türkiye Komünist Gençliği'nden 'Bu Yol Yalnız Yürünmez' buluşmaları

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir süre önce "Bu Yol Yalnız Yürünmez" başlığıyla bir örgütlenme kampanyası başlatmış ve yeni yol arkadaşları aradığını duyurmuştu.

TKG bu kampanya kapsamında önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir dizi buluşma gerçekleştirecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TKG "2023'ün ilk günlerinde #BuYolYalnızYürünmez sloganıyla başlattığımız örgütlenme kampanyamız için memleketin dört bir yanında okullarda ve sokaklarda sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TKG'nin duyurduğu buluşma tarih, yer ve saatleri şöyle:

Ankara NHKM, 7 Ocak Cumartesi 13.00 - 19.00

İstanbul NHKM, 8 Ocak Pazar 13.00 - 19.00

İzmir NHKM, 8 Ocak Pazar 13.00 - 19.00