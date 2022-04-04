Türkiye Komünist Gençliği'nden Ankara’da NATO’ya karşı eylem

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), NATO’nun 73. kuruluş yıldönümünde Ankara’da bir eylem gerçekleştirdi. ABD Büyükelçiliği karşısında gerçekleşen eylem alkışlı protestoyla başladı ve sloganlarla devam etti.

“Üslere el konsun NATO defolsun!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “İşgalciler her zaman kaybeder!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, korkun TKP görev başında!” sloganlarının yükseldiği eylemde TKG adına yapılan basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada NATO'nun 73 yıl önce komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğuna, ABD emperyalizminin ve uluslararası tekellerin çıkarları için emekçilere karşı sayısız katliam yapmış bir terör örgütü olduğuna değinildi. NATO'nun ülkemizdeki üsleriyle emekçi halklara karşı bir nükleer tehdit ve Ukrayna'daki savaşın kışkırtıcısı olduğuna vurgu yapıldı ve NATO üyesi ülkelerin artan askeri harcamalarına dikkat çekildi.

TKG, yapılan basın açıklamasıyla ülkemizdeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması, yabancı asker ve danışmanların sınır dışı edilmesi, İncirlik üssünde bulunan nükleer silahlar el konulması ve kullanılmaz hale getirilmesi, Türkiye'nin bir terör örgütü olan NATO'dan çıkması ve yurt dışında görev yapan tüm TSK personelinin geri çağrılması talepleri etrafında mücadele çağrısı yaptı.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

NATO yaklaşık yetmiş üç yıl önce, emperyalist dünyanın en büyük düşmanı olan komünizme ve Sovyetler Birliği’nin etkisindeki anti-emperyalist halk hareketlerine karşı kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, dışında kalan ülkelere işgal, terör ve yıkım taşıdı. Bulunduğu ülkelerde ise organize ettiği darbeler ve kurduğu kontrgerilla çeteleri yoluyla işçi sınıfı hareketlerini bastırmanın öncülüğüne soyundu.

Ülkemiz egemenleri NATO kurulur kurulmaz dâhil olmanın yollarını aradı ve en sonunda Kore Savaşı’nda ABD çıkarları için akıtılan emekçi çocuklarının kanı karşılığında Türkiye NATO’ya katıldı.



NATO uluslararası tekellerin ve uluslararası tekellere memleketi satıp zenginleşmeye çalışanların yararına sayısız suikast ve katliam düzenledi; faşist ve şeriatçı çetelere ideolojik, siyasi ve lojistik destek sağladı.



ABD’nin başat emperyalist güç olduğu dünya düzeninin sürekliliğini ve istikrarını sağlamak, üye ülkelerin tekellerinin çıkarlarını üye olmayanlara karşı korumak ve emekçi halka karşı kurulmuş, silahlı bir terör örgütüdür.



NATO uluslararası alanda örgütlenmiş pek çok terör eyleminin azmettiricisi, çoğu örneğin doğrudan uygulayıcısıdır. Bu haliyle en büyük ve en güçlü terör örgütü NATO’dur. Ülkemizde yaşanan 1 Mayıs 1977 katliamı, Maraş ve Çorum katliamları, üniversite öğrencilerinin öldürüldüğü 16 Mart Beyazıt katliamı NATO’nun doğrudan dahil olduğu katliamlardır.



Ülkemizdeki askeri üsler, yabancı askerler ve silah depoları ülkemizi NATO’nun başını çeken ABD’nin düşman ilan ettiği komşu ülkelerin doğrudan hedefi haline getirmektedir. Ayrıca ülkemizdeki NATO üsleri hala pek çok kanlı operasyonda kullanılmaktadır. NATO yanlısı düzen partileri yüzünden ülkemiz Ortadoğu’da ABD, AB ve İsrail’in işlediği suçlara ortak edilmekte, emperyalizme direnen halkların gözünde düşman haline gelmektedir.



NATO bir nükleer tehdittir. Dünya’da nükleer silahlanma hızlı bir şekilde artmaktadır. NATO ülkemizin farklı yerlerine pek çok nükleer silah depolamıştır. NATO’nun ülkemizi korumak bir yana, olası bir nükleer savaşta ülkemizde depoladığı silahları kullanmaktan çekinmeyeceği kesindir.

Bugün ise Ukrayna’da devam etmekte olan savaş, bir yandan bölgedeki tüm emekçi halklar açısından yıkım anlamına gelmekte; diğer yandan NATO’ya daha fazla yayılmak için adeta altın tepside bir fırsat sunmakta, NATO da bu fırsatı sonuna kadar kullanmaktadır. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Ukrayna’ya silah ve teçhizat aktarırken, gelişmeler gerekçe gösterilerek, zaten son yıllarda silah ambarına dönüşmüş olan Doğu Avrupa’da NATO varlığını korkunç derecede artıracak bir yığınağın önü açılmaktadır. Son olarak dört ülkeye daha yeni muharebe gücü konuşlandırılacaktır. NATO üyesi ülkelerden daha fazla silahlanma, daha fazla askeri yatırım beklenmektedir.



Kuruluşunun 73 üncü yılında hatırlatıyoruz: NATO işgalci bir terör örgütüdür. Ülkemizi ve halkımızı korumamaktadır. Ülkemiz için savaş tehdididir ve bölgemizde gerçekleşen katliamlarda parmağı vardır. Ülkemizi nükleer silah deposu olarak kullanmaktadır. Emekçi halka ve komünizme düşmandır.

Türkiye Komünist Gençliği, emekçi halkımızı ve ülkemiz gençlerini, kuruluşunun 73. yılında NATO’ya karşı uyarıyor ve aşağıdaki talepler etrafında yan yana gelmeye ve mücadele etmeye çağırıyor: ·



Ülkemizin sınırları içinde bulunan başta İncirlik olmak üzere tüm ABD ve NATO üsleri kapatılmalı, yabancı askerler ve danışmanlar sınır dışı edilmelidir.

İncirlik üssünde bulunan ve ülkemiz ve bölgemiz için büyük tehdit oluşturan, nükleer silahlara el konulmalı ve bu silahlar sökülerek kullanılmaz hale getirilmelidir. ·

Türkiye terör örgütü NATO'dan derhal çıkmalı; yurtdışında NATO operasyonlarında görev yapan tüm TSK personeli geri çağrılmalıdır.