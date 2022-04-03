'İncirlik Üssü Kapatılsın' kampanyası Adana'da devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz günlerde "NATO'ya Hayır!" başlıklı bir açıklama yayınlamış ve partinin Çukurova bölge örgütleri de "İncirlik Üssü Kapatılsın" imza kampanyası başlatmıştı.

İmza kampanyası için çalışmalarını artıran Türkiye Komünist Partisi Adana İl Örgütü, Adana'nın birçok mahallesinde kapı kapı dolaşarak ve merkezi alanlarda standlar açarak yurttaşları imza kampanyasına destek vermeye çağırıyor.

Şimdiye kadar Yurt, Toros, Beyazevler, Akkapı gibi mahalleler ve Bülent Angın Bulvarı'nda çalışma yürüten TKP'liler yüzlerce imza topladı.

Önümüzdeki günlerde Adana'nın farklı mahallelerinde devam edecek olan imza kampanyasına TKP Adana İl Örgütü, Akkapı Semt Evi ve Toros Semt Evi'ne bizzat gidilerek ya da [email protected] mail adresi üzerinden de destek verilebiliyor.