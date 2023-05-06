Türkiye Komünist Gençliği Üç Fidan'ı andı: 'Onların hayal ettiği ülkeyi kuracağız'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), idam edilişlerinin 51'inci yılında emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuş Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı andı.

Üç Fidan'ı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anmak için buluşanlar 'Her şeyi değiştirmek için Denizlerin cesaretiyle' sloganıyla yürüdü.

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarının karanfillerle donatıldığı anmada konuşan TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, "Onlara sözümü var. Onların bize verdiği bir miras, bir bayrak var. O bayrakta koşulsuz şartsız ABD emperyalizmine, NATO'ya karşı mücadele yazıyor. Bu mücadelenin nasıl verileceğini komünistler gün gün gösteriyorlar. Bu mücadele Meclis'te de Meclis dışında da nasıl yürümeli komünistler açıkça ilan ediyor. Onların hayal ettiği ülkeyi kuracağız. Onların hayal ettiği gibi bu ülkede tek bir yanke bırakmayacağız. Hepsini sosyalist iktidarımızda kapı dışarı edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TKG'den yapılan açıklamada ise "NATO'yu, tüm işbirlikçilerini ve Türkiye'yi karanlığa boğan gericileri ülkemizden defedeceğiz. Denizlerden cesaret alan, dürüst ve iyiden yana gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak. Denizlerin Türkiye'sini, eşitlikçi ve bağımsız bir ülkeyi kuracağız." denildi.

🚩Her şeyi değiştirmek için Denizlerin cesaretiyle yürüyoruz!



NATO'yu, tüm işbirlikçilerini ve Türkiye'yi karanlığa boğan gericileri ülkemizden defedeceğiz.



Denizlerden cesaret alan, dürüst ve iyiden yana gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak.#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/dipugjbPW8 — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) May 6, 2023

'Denizlerin cesaretiyle yürüyoruz'

Üç Fidan'ı geçtiğimiz gün 6. Filo'ya karşı gençlerin yürüyüşüne tanıklık eden İstanbul Teknik Üniversitesi önünde önünde anan TKG, üç devrimcinin adını bugün ise Haliç metro köprüsüne astı.

Köprüye asılan pankartta "Denizlerin cesaretiyle yürüyoruz" sözlerine yer verildi.