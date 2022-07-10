Türkiye Komünist Gençliği: Borçlu olan biz değiliz, bizden çaldıklarınızı geri alacağız

Türkiye Komünist Gençliği mezunlara çıkarılan Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına tepki gösterdi.

TKG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Borçlu olan biz değiliz, sizsiniz! Bizden çaldıklarınızı geri alacağız. Müreffeh bir Türkiye'de umutlu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz" denildi.

Bir diğer paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Çoğumuz üniversite öğrenimimizi tamamlamak için çalışmak zorundayız.

Yurtlar yetersiz olduğu için kalacak yer bulamayıp üniversiteye kayıt yaptıramıyoruz.

KYK ne işe yarıyor?

Bugünümüzü çaldıkları yetmiyor, #kykkredi ile faizli borç vererek geleceğimizi ipotek altına alıyorlar."