Öğrenciler hayata 100 bin borçla başlıyor: Sosyal medya bu paylaşımları konuşuyor

Büyük ekonomik zorluklarla okuyan öğrenciler, okul bittikten sonra da, okurken aldıkları krediler nedeniyle çalışma hayatına dev borçlarla başlıyorlar.

Birçok öğrenci geçinmek için bu kredileri almaya mecburken geri ödeme sırasında dayatılan yüksek meblağlar sosyal medyada gündem oldu.

Birkaç kişinin başlattığı, sonra çok sayıda mezunun kendi durumu paylaşarak katıldığı protesto paylaşımlarında daha işe bile başlamamış yeni mezunların devlete yüz binin üzerinde borcu olduğu görülüyor.

İşte o paylaşımlardan birkaçı: