Türkiye Komünist Gençliği birçok kentte yeni yol arkadaşlarına 'merhaba' dedi

Türkiye Komünist Gençliği "Bu Yol Yalnız Yürünmez" diyerek başlattığı örgütlenme seferberliğini bu haftasonu ülkenin pek çok noktasında yaptığı buluşmalarla tamamladı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Muğla, Eskişehir, Manisa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Tekirdağ'da düzenlenen buluşmalarda TKG'liler yeni yol arkadaşlarıyla bir araya geldiler.

TKG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mücadelemize bu vesileyle katılan tüm yeni yol arkadaşlarımıza içtenlikle 'hoş geldiniz' diyoruz. Yalnız değilsiniz. Bir aradayız!" denildi.

'Ülkemizin feryadını dindirmek için birlikte yürüyeceğiz'

Haftasonu yapılan buluşmaların fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada "Omuz omuza olacağız! Başta okullarımız, yurtlarımız, yemekhanelerimiz olmak üzere her türlü hak gasbına karşı bir araya gelip eğitim, barınma, beslenme haklarımıza göz dikenlerin yakasına yapışacağız. Hakkımızı beraber arayacağız. Tabi ki sorun sadece okullarımızda değil. Gericilerin, para babalarının ve işbirlikçilerin elinde çırpınan güzel ülkemizi aydınlığa çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Sorumluluktan kaçmayacağız, ülkemizin feryadını dindirmek için birlikte yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.