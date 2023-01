'Bu yol yalnız yürünmez' diyen gençlerden çağrı: Hepinizi mücadeledeki yerinize bekleriz

"Bu Yol Yalnız Yürünmez" başlığıyla bir örgütlenme kampanyası başlatan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), "Türkiye’nin en genç partisinde beraber mücadele edelim. Türkiye Komünist Partisi’nde patronluk taslayanlar yok, sen varsın, biz varız!" ifadeleriyle çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu kampanya kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan TKG, bu hafta sonu başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok yerde gençlik buluşmaları düzenleyecek.

Ülkenin farklı şehirlerinde eğitim görmekte olan TKP'li gençler, “Bu Yol Yalnız Yürünmez” kampanyası için nasıl çalıştıklarını, gerçekleştirilecek olan etkinliklere nasıl hazırlandıklarını ve örgütlü mücadelede yeni arkadaşlar kazanmanın ne anlam ifade ettiğini soL'a değerlendirdi.

TKP'li gençlerin çağrıları şöyle:

'Sandık pazarlıklarından umut çıkarmak mümkün değil'

Ayşe Deniz, Ankara Üniversitesi - Biyoloji

TKP’li gençler olarak yürüttüğümüz kampanyada geleceksizliği, fahiş zamları, işsizliği, gericiliği kabullenmeyen milyonlara sesleniyoruz. Bir araya geldiğimizde, kuracağımız eşitlikçi, laik, sosyalist ülkede bu dertler olmayacak. Yeni yol arkadaşları arıyoruz. Kampanya boyunca sıra arkadaşlarımızla bir araya geldik, memleketimizin sorunlarına çözümlerimizi sıraladık. Kadın Dayanışma Komitesi’ni de kampanyamız için yan yana getirdik. Dayanışma ile adım adım yol aldık.

Bu ülkenin aydın, ilerici, mücadeleci gençlerinin ülkeleri için yapmayacağı fedakarlık yoktur. Gelecek kaygısını yok edeceğiz. Bilime, eğitime, sağlık hizmetlerine ulaşmak hayal olmaktan çıkacak. Böyle bir ülke kurmak bizim elimizde, sandık pazarlıklarından böyle bir umut çıkarmak mümkün değil. Bütün arkadaşlarımı, şahsen de 7 Ocak'ta Ankara NHKM’de gerçekleştireceğimiz 'Bu Yol Yalnız Yürünmez' buluşmasına davet ediyorum. Bu yolda yalnız değil hep birlikte yürüyelim…

'Hepinizi mücadeledeki yerinize bekleriz'

Ece, Dokuz Eylül Üniversitesi - Muhasebe

Şu an içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullar neticesinde üniversiteyi kazanmış birçok sıra arkadaşımız geçinemeyip eğitim hayatına son vermekte. Kalan sıra arkadaşlarımız ise açlık sınırı altında ve barınma sorunu ile her an yüz yüze yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Hepimiz koşulların ne kadar kötü olduğunu farkındayız fakat farkında olup susmanın da yıllardır hiçbir işe yaramadığını ülkece gözlemiyoruz. Artık dur deyip mücadele etme vakti bu yüzden hepinizi mücadeledeki yerinize bekleriz.

'Umutsuzluk kadar umut da bulaşıcı'

Yavuz, Galatasaray Üniversitesi - Felsefe

Örgütlenmek benim için büyük insanlık ailesinin bir parçası haline gelmek demek. Çalışma yaparken karşılaştığımız insanların bir gence baktıklarında gözlerinde beliren umudu hissetmek en büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Beraber sırt sırta omuz omuza mücadele etmenin, dayanışma ve birlik ruhunun parçası olmanın herkese iyi geleceği aşikar. Umutsuzluk kadar umut da bulaşıcı. Bu nedenle üniversitemizde bu umudu yaymak için toplantılar düzenliyor, bildiriler dağıtıyor, dostlarımızı mücadeleye çağırıyoruz. 8 Ocak'ta İstanbul NHKM'de olacağız, mutlaka tanışalım...

'Sesimizi yükseltiyoruz, umudumuzu tazeliyoruz'

Murat, Sıtkı Koçman Üniversitesi - Tarih

Biz Türkiye gençliğinin bugünkü siyasal iktidarı kabul etmediğinin farkındayız. Bunu üniversitemizde de rahatlıkla gözlemliyoruz. Bu gençlik düzen içi seçeneklere sıkıştırılamaz. Biz halkın iradesini emekten yana bir tavır ile siyasete taşımaktan yanayız. Üniversitedeki tüm arkadaşlarımızı beraber yürümeye çağırıyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz, umudumuzu tazeliyoruz.

'Sermaye düzeninin tabutuna çakılan bir yeni çivi gibi'

Ayşe, Kocaeli Üniversitesi - Elektrik Mühendisliği

Kampanyaya büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Mektuplarımızı Kocaeli gençliğine ulaştırıyoruz. Afişlerimizi görmeyen kalmasın istiyoruz. Tüm sınıf arkadaşlarımızı bizzat davet ediyoruz Partimize. Ve her çalışmamızda TKP’nin mücadelesine katkı sunmak isteyen yeni arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Aramıza katılan her yeni arkadaşımız sermaye düzeninin tabutuna çakılan bir yeni çivi gibi. Biz de çivi gibiyiz! Örgütlendikçe gücümüze güç katıyor, patron düzeninin üzerine yürüyoruz. Vahşi piyasa koşullarıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde bizim için en değerli şey yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması. 8 Ocak’ta kimselere söz vermeyin, bekliyoruz.

'Bir yol kavşağındasın ve senin değişmek için çırpınıyor kaderin...'

Hazal, Akdeniz Üniversitesi - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Böyle kampanyalar bizler için daha fazla emekçiyi, genci, kadını sosyalizm mücadelesiyle tanıştırmak için fırsat oluyor. Böyle süreçlerde birbirimizden enerji alıyoruz ve sonuçta da aramıza katılan yüzlerce arkadaşımızın umudunu paylaşıyoruz. Muhteşem bir his, büyük bir heyecan… Özel olarak bu kampanya, içinden geçtiğimiz süreç itibariyle ayrı bir önem taşıyor. Gel artık başka şeyler konuşalım diyoruz, bu yol yalnız yürünmez. Afişlerimizle de şehir merkezini donattık. 'Bir yol kavşağındasın ve senin değişmek için çırpınıyor kaderin…' Sanki bugünler için yazılmış.

'Arkadaşlarımızı umutsuzluğa terk etmeyeceğiz'

Taylan Ferhat, Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar

8 Ocak buluşmamız için Eskişehir’de çok geniş bir ölçekte çağrıda bulunduk. Türkiye seçim dönemine girerken, Türkiye Komünist Partisi ile hareket etme iradesi taşıyan arkadaşlarımızın hepsinin ortak noktası bu düzende bir çıkış olmadığını görmeleri oldu. Bizler arkadaşlarımızı umutsuzluğa terk etmeyeceğiz. Omuz omuza vereceğiz, hep beraber hareket edeceğiz, bu düzeni tüm kirli ilişkileriyle beraber ortadan kaldırmak için.

'Karanlık artsa da aydınlık günlerin de uzak olmadığını görüyoruz'

Yusuf, Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Hukuk

Zorlu bir dönemden geçiyoruz... Kapitalizmde kolay bir dönem yok ancak bu dönem daha büyük zorluklar içeriyor. Yaşamakta zorlanıyoruz. Okumakta, gezmekte, yan yana gelmekte, başımızı sokacak bir ev bulmakta bile zorlanıyoruz ve karanlığa doğru itiliyoruz. Ancak karanlık artsa da aydınlık günlerin de uzak olmadığını görüyoruz. Bunun için bir araya geliyor ve örgütleniyoruz. Buluşmaya hazırlanırken davetli sayımızı da giderek artırıyoruz. Yeni mücadele arkadaşları kazanmamız demek, aydınlığa ve insanca yaşama bir adım daha yaklaşmamız demek. 8 Ocak’ta Gaziantep’te de umudumuzu büyüteceğiz.

'Tüm mesele tek bir sorunla ilgili, sömürü!'

Didem, Çukurova Üniversitesi - İngilizce Öğretmenliği

Çürümüş ve kokmuş bir sistemin içinde milyonlarca genç mutsuz ve umutsuzca karanlığın içinde hayatta kalmaya çalışmakta. Günü tok geçirebilmek umuduyla 12 saat, part-time diye çalıştırılan, ağır sömürü koşulları altındaki milyonlarca gençten biriyim… Okuduğunuz okulun, kaç dil bildiğinizin, ne emekler verdiğinizin; bu düzende hiçbir kıymeti yok. Tüm mesele tek bir sorunla ilgili, sömürü! Biz devrim istiyoruz, örgütlenmekten başka da şansımız yok. İlk şart bu; Örgütlülük.

Ev kiramızı-yurt ücretimizi, faturaları düşünmekten, açlık derdiyle dertlenmekten hayata vakit bulamıyoruz. Bütün bu sorunlar üniversitede, mahallelerde, sokaklarda biz gençleri birleştirdi, tanıştırdı. Herkes sorunların farkında ve yeni bir reçete gerek! Boyun eğmeyen gençler 8 Ocak Pazar günü Adana’da da yan yana gelecek. Adana gençliğini 'Bu Yol Yalnız Yürünmez' diyerek, Türkiye Komünist Partisi'ni tanımaya ve mücadele saflarına katılmaya davet ediyoruz.

'Gençliğin yaratacağı enerjiye, dinamizme ihtiyacımız var'

Muhammet, Celal Bayar Üniversitesi - Biyoloji

Örgütlenmek Türkiye’de gençliğin içinde bulunduğu durumdan bir çıkış yolu aynı zamanda. Memleketin her yerinde olduğu gibi biz de semt evlerinde, okulumuzda, ortak alanlarımızda arkadaşlarımızla gençlik çözüm belgemizi konuşarak, tartışarak beraberlik çağrımızı yineledik. Ülkenin aydınlığa çıkması için gençliğin yaratacağı enerjiye, dinamizme ihtiyacımız var. Bu yüzden bugün gençliğin karamsar ve umutsuz olması için her şeyi yapıyorlar. Gençliğin boğuştuğu yaşamsal sorunların kaynağında bu sömürü düzeni var. Örgütlenme kampanyamızın bizler için önemi büyüktür. Salihli’de Kocaçeşme Semt Evi, 7-8 Ocak’ta iki günü de dolu dolu geçirecek. Salihli gençliğini beraber yürümeye çağırıyoruz.

'Yalnız olmamak en büyük gücümüz'

Zehra, Necmettin Erbakan Üniversitesi - Fizyoterapi

Geleceğimizi kuracağımız şehirde özellikle biz öğrencilere dokunan, hayatımıza müdahale eden gericilikle, hayat pahalılığıyla mücadele ederken yalnız olmamak en büyük gücümüz. Konya’da hiçbir arkadaşımızın kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. Biz TKP’li gençler Konya’nın her yerinde sesimizi yükseltirken yol arkadaşlarımızın çoğalması için sesleniyoruz, bu yol yalnız yürünmez! Örgütlü olduğumuzda karşımızda hiçbir güç duramaz. Gelin TKP’ye, değiştirelim bu düzeni!