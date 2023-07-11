Türkiye kişi başına düşen polis sayısında Avrupa üçüncüsü: 5 yılda yüzde 21 artış

Avrupa’da polis sayısının en fazla olan ülke konumundaki Türkiye'de, 100 bin kişi başına düşen polis sayısı ise 568.

Euronews'in aktardığı AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre; 2021 yılında Türkiye’de 100 bin kişi başına 568 polis düşüyor. Bu sayı 2019-2021 yılları ortalamasına göre AB’de 335. 100 bin kişi başına düşen polis sayısında zirvede Karadağ (678) bulunurken, ikinci sırada Sırbistan (596, 2015 verisi) var. Üçüncü sıradaki Türkiye’nin ardından Kıbrıs (547) ve Yunanistan (520) geliyor.

100 bin kişi başına düşen polis sayısı Türkiye’de 2009 yılında 515 idi. Bu sayı 2015’te ise 464'e indi. 2016’da 462 ile en düşük oran görülürken, 2021’de 568'e yükseldi. Böylece son beş yılda kişi başına düşen polis sayısı yüzde 21 artış gösterdi.

2021 yılında Türkiye’de polis sayısı 475 bin idi. Bu sayı 2009’da 368 bin; 2016’da 364 bin idi. Türkiye’deki polis sayısı 2016-2021 dönemini kapsayan son 5 yılda yüzde 31 artış gösterdi.