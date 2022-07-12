Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, ülkücü mafya Sedat Peker'in ifşaatlarına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!" başlıklı yazısında Balbay, "Peker pek çok konuda ipucu veriyor, bu iplerin ucu çekildikçe yeni yumaklar da oluşuyor" ifadesini kullandı.

"Genel bir bakışla Peker’in açıklamalarına dayanarak en az 200 konuda dava açılabilirdi. Bunun yerine Peker hakkında dava açtılar... Sedat Peker hakkında dava açıyorlar ama bir arpa boyu yol alamıyorlar!" diyen Balbay, bu davaya katılacak her dosyanın bir ucunun iktidara değeceğine işaret etti.

"Bugün gelinen noktada Peker’in bilgi verdiği olayların üzerine gidilmezse süreç, Türkiye’nin yargılandığı davaya dönebilir!" iddiasında bulunan Balbay, Sezgin Baran Korkmaz'a işaret ederek şöyle devam etti:

"Sedat Peker’in gündeme getirdiği konular nedeniyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz halen bu ülke cezaevinde. İki ülke Korkmaz’ın iadesini istedi:

Türkiye ve ABD...

Avusturya mahkemesi tercihini ABD’den yana kullandı!

Amerika, kendi ülkesine iade edilmesini istediği suçluları yargılamak için istemez!

Kullanmak için ister!

Türkiye kendini temizleyemezse...

Temizlerler!"