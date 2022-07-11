Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edileceği tarih belli oldu

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın 15 Temmuz'da ABD’ye iade edileceği öğrenildi.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran’da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, daha sonra ABD'nin iade talebini de yerinde bulmuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra Wels'e gönderilmiş burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.