Türkiye, Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi daha önce Türkiye'nin AİHM'in Osman Kavala kararına uyup uymadığının tespit edilmesi amacıyla AİHM'e başvuracağını bildirmişti. 2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar konuya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti.

Türkiye, Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşü, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat'ta yapacağı toplantıda Türkiye'nin cevabi yazısındaki değerlendirmeleri ele alınacak, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvuru yapılıp yapılmayacağı oylanacak.