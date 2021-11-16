Türkiye-Karadağ maçı öncesi bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılacak Karadağ'da Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi

Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam Türkiye ile oynanacak maç öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Forvet oyuncusu olan Djurdjevic, son maçlarda ilk 11'de oynamıştı.

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