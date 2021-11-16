Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam Türkiye ile oynanacak maç öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Forvet oyuncusu olan Djurdjevic, son maçlarda ilk 11'de oynamıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Türkiye-Karadağ maçı öncesi bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılacak Karadağ'da Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Haber Merkezi
Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam Türkiye ile oynanacak maç öncesi Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Forvet oyuncusu olan Djurdjevic, son maçlarda ilk 11'de oynamıştı.